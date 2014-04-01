Календарь к 8 марта. Малиновский стеклозавод

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Мужская половина сотрудников «Малиновского стеклозавода» в поисках оригинального подарка к 8 марта обратилась за помощью в iStar Design
Bureau. Дизайнеры студии, не растерявшись, предложили концепцию
душевного календаря под названием «Мы родом из детства». Руководители
завода с удовольствием поделились с нами своими детскими фантазиями и
мечтами, которые и воплотились в иллюстрациях на страницах календаря.
Подарок вызвал множество улыбок и положительных эмоций у женской
половины «Малиновского стеклозавода», следовательно, главная цель
дизайнеров достигнута!
http://istardesign.com/ru/project/kalendar-k-8-marta-malinovskiy-steklozavod