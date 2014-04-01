Календарь к 8 марта. Малиновский стеклозавод

Добавлена
10 лет назад
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Мужская половина сотрудников «Малиновского стеклозавода» в поисках оригинального подарка к 8 марта обратилась за помощью в iStar Design

Bureau. Дизайнеры студии, не растерявшись, предложили концепцию

душевного календаря под названием «Мы родом из детства». Руководители

завода с удовольствием поделились с нами своими детскими фантазиями и

мечтами, которые и воплотились в иллюстрациях на страницах календаря. 

Подарок вызвал множество улыбок и положительных эмоций у женской

половины «Малиновского стеклозавода», следовательно, главная цель

дизайнеров достигнута!

http://istardesign.com/ru/project/kalendar-k-8-marta-malinovskiy-steklozavod 