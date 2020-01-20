LE PLASIER

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Logo, corporate identity, product design for a French cosmetic company. The deadline is 2 weeks.
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Логотип, фирменный стиль, дизайн продукции для французской косметической фирмы. Срок выполнения работы 2 недели.