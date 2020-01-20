LE PLASIER

Добавлена
4 года назад
87 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Logo, corporate identity, product design for a French cosmetic company. The deadline is 2 weeks. 

.....................................................................................................................................................................................................

Логотип, фирменный стиль, дизайн продукции для  французской косметической фирмы. Срок выполнения работы 2 недели. 