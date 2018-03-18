Макет обложки фотоальбома Вечерний Минск с высоты
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6 лет назад
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Представительский, художественно-изобразительный фотоальбом «Вечерний Минск с высоты», без сомнения, самый лучший за всю, 950-ти летнюю историю Минска.Самый шикарный фотоальбом о Минске. Не будем его расхваливать, достаточно взглянуть на эскиз. Заказывают и приобретают фотоальбомы в качестве представительскойпродукции при деловых поездках сотрудников компаний за рубеж, приеме
иностранных гостей и делегаций, при проведении выставок, симпозиумов и
конференций в качестве рекламирующего Минск сувенира, позволяющего значительно
подчеркнуть высокий статус компании на различных мероприятиях.