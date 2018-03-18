Макет обложки фотоальбома Вечерний Минск с высоты

Представительский, художественно-изобразительный фотоальбом «Вечерний Минск с высоты», без сомнения, самый лучший за всю, 950-ти летнюю историю Минска.Самый шикарный фотоальбом о Минске. Не будем его расхваливать, достаточно взглянуть на эскиз. Заказывают и приобретают фотоальбомы в качестве представительскойпродукции при деловых поездках сотрудников компаний за рубеж, приеме

иностранных гостей и делегаций, при проведении выставок, симпозиумов и

конференций в качестве рекламирующего Минск сувенира, позволяющего значительно

подчеркнуть высокий статус компании на различных мероприятиях.