Разработка упаковок для накладных ресниц

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Бренд имеет двойное название: NEON и THEONE. Продукт продаётся в интернет магазине или в масс маркетах. Предназначен для людей, увлекающихся макияжем и сценическими образами. За основу визуального образа взят фильм "Неоновый демон" 2016.
С полным проектов можете ознакомиться по этой ссылке: https://readymag.com/u3335906006/2483469/
Кураторы:
Девишвили Д.В., Орлов И.А., Челоянц М.Г.