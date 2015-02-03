Составляю лозунги, трекламный текст в стихах

Вступление для социальной программы посвящённой разведённым женщинам:

Я растратила время впустую

На ненужных и мелких людей.

Жила склочную жизнь,колготную,

И другую живу теперь.

Разделила всё на до и после,

Полной грудью дышу не боясь.

Я душою похожа на осень,

А за летние краски взялась.

Всё расставлено на своё место,

И запущен новый отсчет.

Не жена уже, ещё не невеста ,

Человек я , который ЖИВЁТ!

В сутках мало часов драгоценных

Я за каждый всей силой держусь

И прорвусь, и смогу, несомненно!

Не сломаюсь и впредь не споткнусь!

Мало опыта, много амбиций,

Лишь бы всё по-немногу успеть.

Я свободная, вольная птица,

Мне бы выше лететь и лететь..