Составляю лозунги, трекламный текст в стихах

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Вступление для социальной программы посвящённой разведённым женщинам:
Я растратила время впустую
На ненужных и мелких людей.
Жила склочную жизнь,колготную,
И другую живу теперь.
Разделила всё на до и после,
Полной грудью дышу не боясь.
Я душою похожа на осень,
А за летние краски взялась.
Всё расставлено на своё место,
И запущен новый отсчет.
Не жена уже, ещё не невеста ,
Человек я , который ЖИВЁТ!
В сутках мало часов драгоценных
Я за каждый всей силой держусь
И прорвусь, и смогу, несомненно!
Не сломаюсь и впредь не споткнусь!
Мало опыта, много амбиций,
Лишь бы всё по-немногу успеть.
Я свободная, вольная птица,
Мне бы выше лететь и лететь..