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Создание этикеток для продукции
Дизайн продукции
Добавлена
2 года назад
249 просмотров
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Были созданы 16 этикеток разных коробочек, на фото представлены две из них.
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Алиса
aqualice
Была
месяц назад
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