Создание этикеток для продукции

Добавлена
2 года назад
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Были созданы 16 этикеток разных коробочек, на фото представлены две из них.