"Ocean’s Calling" surfcamp on Bali

О нас

Ocean’s Calling - серфкемп организованый 5 лет назад украинскими ребятами, которые однажды приехали на Бали, влюбились в серфинг и просто не представляют своей жизни без него.

Задача

Продвигать культуру серфинга среди людей. Показать всем, кто давно мечтал, но не решался попробовать, как серферы тренируются и отдыхают.

Решение

Это показать всю захватывающую силу Индийского океана, невероятные волны, которые вас научат с легкостью покорять, веселые вечеринки на пляже и на вилле, а также всю красоту и культуру Бали в перерывах между занятиями.

https://www.behance.net/gallery/119272745/Oceans-Calling-surfcamp-on-Bali