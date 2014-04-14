50 кубиков правил

Добавлена
10 лет назад
197 просмотров
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Социальный проект который мотивирует водителей скутеров соблюдать правила дорожного движения. Так же в проекте представлен анимационный ролик по нажатию  "человек в состоянии алкогольного опьянения". Все графическое оформление ролики и звуковое сопровождение создавалось мной.  Сайт  располагается по ссылке: http://degosite.ru/50cubs/