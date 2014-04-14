50 кубиков правил

Социальный проект который мотивирует водителей скутеров соблюдать правила дорожного движения. Так же в проекте представлен анимационный ролик по нажатию "человек в состоянии алкогольного опьянения". Все графическое оформление ролики и звуковое сопровождение создавалось мной. Сайт располагается по ссылке: http://degosite.ru/50cubs/