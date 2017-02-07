Адаптивный лендинг по кадастровой стоимости

Передо мной стояла задача создать серьезный, внушающий доверие лендинг, основными характеристиками которого были структурность, наглядность и легкость «чтения» каждого блока. Помимо этого, он должен быть технически современным, поэтому я разработала адаптивный дизайн на 5 разрешений, которые приспособят лендинг к просмотру на любых устройствах и будут способствовать повышению конверсии.