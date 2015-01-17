Афиша Ночного Клуба

Главной задачей, которую работадатель поставил перед исполнителем была афиша на стильном фоне и с явно заметным призывом к

действию заказа билетов. В следствии чего были разработаны две афиши: первая - описывает событие, место, дату проведения мероприятия с переходом на форму заказа билетов и расчитана на одно мероприятие.

Второй же вариант был выполнен с целью рассказать потребителям о всех мероприятиях клуба, которые можно посетить в течении недели,

с возможностью заказать билет сразу на несколько мероприятий.