Аксессуары для голубеводства
Дизайн сайтов
Добавлена358 просмотров
12 лет назад
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Дизайн сайта был разработан, учитывая пожелание заказчика задействовать образ абстрактного поселка в красивой местности (наподобие альпийской деревни, утопающей в зелени и солнце).
Чтобы выгодно показать голубей, задать главную зрительную ассоциацию, мною было предложено сделать вид с крыши - высоты голубиного полета. Так была достигнута гармония света, движения, а открывающийся живописный вид создавал ощущение полета, простора.