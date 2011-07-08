Аксессуары для голубеводства

http://agaran.ru/

Дизайн сайта был разработан, учитывая пожелание заказчика задействовать образ абстрактного поселка в красивой местности (наподобие альпийской деревни, утопающей в зелени и солнце).

Чтобы выгодно показать голубей, задать главную зрительную ассоциацию, мною было предложено сделать вид с крыши - высоты голубиного полета. Так была достигнута гармония света, движения, а открывающийся живописный вид создавал ощущение полета, простора.