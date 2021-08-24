Пришло время, когда Бэтмэн уже не тот. Он состарился и вышел на пенсию, но он хочет, чтобы дело его не умерло и развивалось. Поэтому он решил дать мощь своего оружия в руки простых людей, чтобы они защищали себя самостоятельно. Я создал интернет-магазин, который поможет пользователю выбрать нужный арсенал и при этом проведёт проверку на чистоплотность его намерений, чтобы оружие не попало в плохие руки!