Блог Антон
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Говорят, что сны - контролируемый психоз, или, другими словами, психоз - сон, прорывающийся в реальность перед пробуждением.
О себе: говорят умный и яркий человек. Решаю вопросы и разгадываю тайны. Интеллект и готовность учиться. Любовь к цифрам и взаимодействие с ними. Временами принятие сути ситуации с эмоциями. Честный, этичный, готов оказать помощь. Опытная душа.
Деятельность: занимаюсь свободным дизайном и разработками проектов, особенно для сайтов. Также осуществляю поддержку в возникающих вопросах относящиеся к компьютерам. Временами практикую практику и изучаю эзотерические учения.