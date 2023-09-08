Блог Антон

Говорят, что сны - контролируемый психоз, или, другими словами, психоз - сон, прорывающийся в реальность перед пробуждением.

О себе: говорят умный и яркий человек. Решаю вопросы и разгадываю тайны. Интеллект и готовность учиться. Любовь к цифрам и взаимодействие с ними. Временами принятие сути ситуации с эмоциями. Честный, этичный, готов оказать помощь. Опытная душа.

Деятельность: занимаюсь свободным дизайном и разработками проектов, особенно для сайтов. Также осуществляю поддержку в возникающих вопросах относящиеся к компьютерам. Временами практикую практику и изучаю эзотерические учения.