Дизайн для компании Secret Shop

Дизайн сайтов в собственном стиле. Предлагаю свои услуги: создание рабочего, стильного сайта. Над сайтом работаем мы вместе с вами. Сроки обговариваются.

В первую очередь проводим брифинг Для сотрудничества нам требуются исходники (по желанию заказчика). Если же вы не можете предоставить исходники, то подбираю их я (естественно, учитывая ваше мнение).