Дизайн головної сторінки
Дизайн сайтов
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3 месяца назад
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Робили дизайн головної сторінки для сайту по продажам пісочних картин.
https://www.sand-show.com/ - сайт.
Але клієнту не сподобався наш дизайн і поради як краще для її сайту. Тому ми відмовились від замовлення і залишили її цю головну сторінку для саморозробки.
Буває і таке.