Робили дизайн головної сторінки для сайту по продажам пісочних картин.

https://www.sand-show.com/ - сайт.

Але клієнту не сподобався наш дизайн і поради як краще для її сайту. Тому ми відмовились від замовлення і залишили її цю головну сторінку для саморозробки.

Буває і таке.