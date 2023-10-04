Дизайн головної сторінки

Дизайн сайтов
Добавлена
3 месяца назад
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Робили дизайн головної сторінки для сайту по продажам пісочних картин.

https://www.sand-show.com/ - сайт.

Але клієнту не сподобався наш дизайн і поради як краще для її сайту. Тому ми відмовились від замовлення і залишили її цю головну сторінку для саморозробки.

Буває і таке.