Дизайн landing page (лендинг) в стиле минимализм .

Что вы получите
1. Сделаю дизайн сайта Дизайн landing page (лендинг) .
2. Удобные способы оплаты (Яндекс.Деньги, WebMoney),
либо Безопасная Сделка.
3. Оплата по факту.
4. Быстро: 1-3 дня.
6. При повторном обращении скидка 500 руб
7. PSD исходники заказанных страниц сайта
Способ выполнения работы онлайн удаленно
Что нужно, чтобы начать:
1. Цель сайта (необходимо чтобы понимать на чем фокусировать внимание посетителя): ...
2. Аудитория сайта (необходимо для того чтобы правильно подобрать цвет. гамму и шрифты на сайт, чтобы посетителям было комфортно): ...
3. Названия пункты меню: ...
4. Что хотите видеть в шапке сайта (опишите слова или укажите понравившиеся примеры с других сайтов): ...
5. Названия блоков контента: ...
6. Текст для каждого блока контента: ...
7. Фото/видео для каждого блока контента:
8. Понравившиеся работы (ссылки): ...
9. Пожелания: ...