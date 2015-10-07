Дизайн landing page (лендинг) в стиле минимализм .

Что вы получите

1. Сделаю дизайн сайта Дизайн landing page (лендинг) .

2. Удобные способы оплаты (Яндекс.Деньги, WebMoney),

либо Безопасная Сделка.

3. Оплата по факту.

4. Быстро: 1-3 дня.

6. При повторном обращении скидка 500 руб

7. PSD исходники заказанных страниц сайта

Способ выполнения работы онлайн удаленно

Что нужно, чтобы начать:

1. Цель сайта (необходимо чтобы понимать на чем фокусировать внимание посетителя): ...

2. Аудитория сайта (необходимо для того чтобы правильно подобрать цвет. гамму и шрифты на сайт, чтобы посетителям было комфортно): ...

3. Названия пункты меню: ...

4. Что хотите видеть в шапке сайта (опишите слова или укажите понравившиеся примеры с других сайтов): ...

5. Названия блоков контента: ...

6. Текст для каждого блока контента: ...

7. Фото/видео для каждого блока контента:

8. Понравившиеся работы (ссылки): ...

9. Пожелания: ...