Дизайн сайта для фестиваля йоги AsanaFest

Необходимо было сделать дизайн сайта йога-фестиваля. Предыдущий дизайн был шаблонным, информация воспринималось тяжело и неинтересно. Решение было сделать яркий сайт в таком вот стиле, информацию структурировать и оформить в удобные блоки с вкладками и слайдерами, чтобы не перегружать страницу текстом. В рамках проекта была разработана система отображения цен на билеты для разных категорий, а также страница с полным расписанием фестиваля и внутренние текстовые страницы.