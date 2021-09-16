Дизайн сайта для клиники в Израиле

Дизайн веб-сайта для клиники в Израиле. Клиника предоставляет услуги медицинского туризма и делает лечение в Израиле более доступным. Основная цель дизайна - предоставить клиенту всю необходимую информацию и создать ощущение безопасности и защищенности. Самое главное, клиент должен чувствовать, что он находится в надежных руках.