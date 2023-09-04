Дизайн сайта для музыкальной школы

Дизайн сайта музыкальной школы существенно влияет на первое впечатление и, несомненно, на конверсию?. Если дизайн интуитивно понятен, пользователям легче записаться на занятия, они с энтузиазмом изучают страницы сайта.

?Цель: Разработать динамичный и удобный дизайн сайта музыкальной школы, привлекающий пользователей дружелюбной атмосферой!

В дизайне использована палитра ярких цветов, которые перекликаются с духом музыки, создавая свежую атмосферу, дополняющую яркую учебную программу школы?☀️. Продуманные отступы, последовательная типографика и гармоничные оттенки помогают пользователям сосредоточиться на важной информации и записаться на занятия музыкой и вокалом.

? Телеграм: @AIinaAntonenko

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