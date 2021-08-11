Дизайн сайта для транспортной компании

Редизайн сайта для компании которая занимается перевозками товаров со всего мира.

Основная задача была привлечения клиентов, показать какие услуги имеет компания и повышение популярности за счет качественного сервиса. Решением от меня было то что, создание fullpage страницы, сделав каждый блок отдельно, с большими элментами и главное передача элегантного образа дизайна.