Дизайн сайта пиццерии и фасфуда

Дизайн сайта - пиццерии и другого фасфуда. Тёмная тема. Каждая категория фасфуда имеет свой уникальный функционал и страницу, поэтому необходимо было создать такой уникальный дизайн элементов продукции при котором это можно было реализовать. В приоритете была мобильная версия. Акцент был выбран исключительно на подчёркивание самого продукта, поэтому необходимо было максимально выделить именно его.

Ссылка на сайт - https://pizza-hat.com/