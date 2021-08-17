Дизайн сайта пиццерии и фасфуда

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Дизайн сайта - пиццерии и другого фасфуда. Тёмная тема. Каждая категория фасфуда имеет свой уникальный функционал и страницу, поэтому необходимо было создать такой уникальный дизайн элементов продукции при котором это можно было реализовать. В приоритете была мобильная версия. Акцент был выбран исключительно на подчёркивание самого продукта, поэтому необходимо было максимально выделить именно его.
Ссылка на сайт - https://pizza-hat.com/