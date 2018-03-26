Дизайн сайта рекламного агентства Yo&Zo

Для нового рекламного агентства требовалось разработать узнаваемый корпоративный сайт-портфолио. Внутренняя страница-лэндинг легко изменяется под разные услуги. Сделаны страницы кейсов, ошибок, блога и др. Также проработаны адаптивные макеты под разные разрешения экрана. Дополнительно заказчик попросил сделать брэндбук фирменного стиля с описанием использования элементов из дизайна сайта.