Дизайн сайта рекламного агентства Yo&Zo

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Для нового рекламного агентства требовалось разработать узнаваемый корпоративный сайт-портфолио. Внутренняя страница-лэндинг легко изменяется под разные услуги. Сделаны страницы кейсов, ошибок, блога и др. Также проработаны адаптивные макеты под разные разрешения экрана. Дополнительно заказчик попросил сделать брэндбук фирменного стиля с описанием использования элементов из дизайна сайта.