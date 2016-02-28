Дизайн сайта телеком. компании

Мне пришло предложение от телекоммуникационной компании NGN-Telecom, с предложением сделать редизайн для своего сайта, так как он на тот момент, не мог конкурировать с сайтами популярных компаний, таких как как Мегафон, Ростелеком, Билайн и т.д.

После длительного анализа, мы решили сделать акцент на улучшении визуальной составляющей, юзабилити сайта,

а так же упростить его структуру. Была сделана простая и удобная навигация, блок новостей и оповещений стал представлять из себя красивые и информативные карточки. В качестве наглядного примера охвата компании, было решено использовать карту с городами и странами.

Для данного сайта так же была разработана мобильная версия сайта.