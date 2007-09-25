Дизайн сайта турфирмы.

Добавлена
16 лет назад
424 просмотра
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«HeatTravel» специализируется на самых популярных направлениях летнего отдыха и туризма. Поэтому нам сразу пришла идея очень яркого, "солнечного" сайта.

В студии был разработан его дизайн, а также проделана большая работа по поиску интересных фотоизображений, которые вошли в оформление сайта.

Срок разработки 4 рабочих дня.