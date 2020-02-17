Дизайн торговой платформы

Sellys - это независимая от платформы система автоматизации покупок и платежей.

С помощью Sellys вы можете легко продавать свои продукты в социальных сетях, на своем веб-сайте или даже на разных рынках.

Если вы хотите свежий, минималистичный, современный дизайн, то вы можете со мной связаться через Личные сообщения или через Skype,Telegram.

Мои работы на behance: www.behance.net/nerokore

Сайт: www.nerokore.com

E-mail: [email protected]

Telegram: @nerokore

Skype: nerokore (указывайте что вы с фриланса)