Дизайн всемирно известного чата "Кроватка.ру"

http://www.probanner.ru/portfolio/sites/krovatka_ru.htm

Это был один из первых сайтов, который увидели миллионы пользователей русскоязычного интернета. В конце 90-х годов слово "чат" было у всех на устах. Многие даже путали слова "e-mail" , "чат" и "сайт". Чат в конце 90-х был в моде, также как в 2006 блоги.

Новый дизайн сайта исполнен максимально креативно с учетом различных интересов пользователей.

В 2006 году - чату Кроватка исполнилось 10 лет! Поздравляем чат с этой знаменательной датой, желаем процветания. Молодцы ребята! Так держать!