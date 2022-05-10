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Дизайна сайта и функционала брони для туроператора
Дизайн сайтов
Добавлена
3 года назад
5 просмотров
2446x2446
1 МБ
2192x2192
910 КБ
Разработка прототипа, дизайн сайта для подбора туров:
Сбор требований и анализ конкурентов.
Формирование структуры будущего сайта в майнд-карте.
Разработка прототипа и дизайна для страниц сайта.
Интеграция модулей и виджетов бронирования.
Ящандринский
Yaniverse
Был
3 года назад
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