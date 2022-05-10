Дизайна сайта и функционала брони для туроператора

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3 года назад
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Функционал Розы.png
Мобилка Розы.png

Разработка прототипа, дизайн сайта для подбора туров:

  • Сбор требований и анализ конкурентов.
  • Формирование структуры будущего сайта в майнд-карте.
  • Разработка прототипа и дизайна для страниц сайта.
  • Интеграция модулей и виджетов бронирования.