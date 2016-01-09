Два блока для страницы сайта

Два блока (1200 пикселей по ширине)

Блок "наши преимущества"

В блоке:

а) Лучшие цены и скидки постоянным клиентам

б) Помощь в настройке и бесплатная консультация

в) Ремонт оборудования в кратчайшие сроки

г) Доставка день в день

Блок "Наша продукция":

1) Системы видеонаблюдения

2) Видеодомофоны

3) Контроль доступа

4) Охранная сигнализация