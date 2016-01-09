Два блока для страницы сайта

Добавлена
8 лет назад
175 просмотров
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Два блока (1200 пикселей по ширине)

Блок "наши преимущества"

    В блоке:  

  а) Лучшие цены и скидки постоянным клиентам

  б) Помощь в настройке и бесплатная консультация

  в) Ремонт оборудования в кратчайшие сроки

  г) Доставка день в день

Блок "Наша продукция":

   1) Системы видеонаблюдения

   2) Видеодомофоны

   3) Контроль доступа

   4) Охранная сигнализация