Два блока для страницы сайта

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Два блока (1200 пикселей по ширине)
Блок "наши преимущества"
В блоке:
а) Лучшие цены и скидки постоянным клиентам
б) Помощь в настройке и бесплатная консультация
в) Ремонт оборудования в кратчайшие сроки
г) Доставка день в день
Блок "Наша продукция":
1) Системы видеонаблюдения
2) Видеодомофоны
3) Контроль доступа
4) Охранная сигнализация