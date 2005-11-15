Fitness App / GetFit

GetFit - это приложение для тех, кто занимается спортом в домашних условиях, которое позволяет распланировать свой план тренировок и быстрее прийти в форму с возможностью делать тренировки в онлайн режиме даже без интернета и применяя собственный план тренировок и питания

https://www.behance.net/gallery/167927179/GetFit-Application