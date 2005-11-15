Fitness App / GetFit
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3 месяца назад
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GetFit - это приложение для тех, кто занимается спортом в домашних условиях, которое позволяет распланировать свой план тренировок и быстрее прийти в форму с возможностью делать тренировки в онлайн режиме даже без интернета и применяя собственный план тренировок и питания
https://www.behance.net/gallery/167927179/GetFit-Application