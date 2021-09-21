Food mobile app

Мобильное приложение PAPAHOUSE доставляет готовую еду. Разработан минималистичный интерфейс для оформления заказа в пару кликов.

В приложении можно ознакомится с составом каждого товарва и ценой. Круглосуточный чат поддержки и личный кабинет, где сохранена информация по прошлым заказам, адресам, есть бонусная система.