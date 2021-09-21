Food mobile app

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мобильное приложение PAPAHOUSE доставляет готовую еду. Разработан минималистичный интерфейс для оформления заказа в пару кликов.
В приложении можно ознакомится с составом каждого товарва и ценой. Круглосуточный чат поддержки и личный кабинет, где сохранена информация по прошлым заказам, адресам, есть бонусная система.