IKI GAMES (Game studio Website)

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3 года назад
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Заказчик предложил мне помочь с дизайном сайта для его студии. Его студия разрабатывает игры и им нужен сайт с пиксельной графикой. На этом сайте должны быть: игры, которые разработаны компанией. Немного информации о самой компании. Форма для предложений. Самой интересной задачей было создание пиксельных персонажей для каждой вакансии.

Основная проблема заключалась в том, что это молодая студия и она не так популярна. Задача состояла в том, чтобы показать продукты, которые они создали. Немаловажным было и то, что специалисты, которые ищут работу в этом направлении, могли узнать всю информацию о компании и вакансиях.