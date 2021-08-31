Интернет-магазин одежды в Париже

О проекте

Была поставлена задача разработать дизайн интернет-магазина одежды во Франции. Дизайн должен быть нежным, женственным, в минималистичном стиле. Проработать логику сайта и юзабилити.

Что было сделано

Был проведен анализ ЦА и сайтов конкурентов. Выявлены слабые и сильные стороны компании и конкурентов. Разработан интерактивный прототип, показывающий структуру и логику будущего сайта. Разработан дизайн на основе прототипа и требований заказчика.