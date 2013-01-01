Интернет магазин Siori

Задача: разработать магазин, направленный на продажу товаров из Японии.

Решение: мы отошли от привычных стереотипов, сакуры и розовых цветов. Магазин выполнен в пастельных тонах с яркими вкраплениями. Основной акцент сделан на товар и удобную навигацию по сайту. Использованы слайдеры для экономии места на странице.