Интранет для IT-компании

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Описание
Intersog — это большой коллектив в составе которого: разработчики сайтов, программисты, дизайнеры, специалисты
по продажам, администаторы и множество других специализаций. Для лучшей коммуникации внутри компании и мотивации к активностям было решено создать внутренний сайт компании.
Решение
Для компании важна активность сотрудников, их участие в жизни компании, построение коммуникации с друг другом, сайт призван помочь решать все эти проблемы и в перспективе постоянно развиваться.