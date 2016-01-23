Интранет для IT-компании

Описание

Intersog — это большой коллектив в составе которого: разработчики сайтов, программисты, дизайнеры, специалисты

по продажам, администаторы и множество других специализаций. Для лучшей коммуникации внутри компании и мотивации к активностям было решено создать внутренний сайт компании.

Решение

Для компании важна активность сотрудников, их участие в жизни компании, построение коммуникации с друг другом, сайт призван помочь решать все эти проблемы и в перспективе постоянно развиваться.