Клиентский портал "SommTable"

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Сайт сообщества клиентов и партнеров, созданный для укрепления и развития винодельной сферы, как площадка для ознакомления и обмена информацией.
На сайте реализован интернет-магазин с различными категориями продукции.
Дизайн соответствует современным трендам контентных страниц, ориентированный на удобство использования и восприятия информации.
Ссылка на проект: https://sommtable.com