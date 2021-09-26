Клиентский портал "SommTable"

Сайт сообщества клиентов и партнеров, созданный для укрепления и развития винодельной сферы, как площадка для ознакомления и обмена информацией.

На сайте реализован интернет-магазин с различными категориями продукции.

Дизайн соответствует современным трендам контентных страниц, ориентированный на удобство использования и восприятия информации.

Ссылка на проект: https://sommtable.com