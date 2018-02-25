Курсы обучения серфингу на Бали Ocean

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Лендинг для курсов серфинга оказался не простой задачей, так как это специфическая услуга, тем более мне было представлено только желание того что сайт должен быть современным. Посадочная страница являеться олиязычной и переключаеться автоматически в зависимости от геолокации.
Дизайн имеет необычную прокрутку, сайт Листаеться как слайды презентации, поэкранно, что придает к нему еще большего интереса, и современности согласно с тенденциями дизайна.