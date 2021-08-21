Landing page

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн лендінгу для чайних церемоній
Задачі
Поширювати інформацію про китайську культуру, про церемонію чаювання на території Україних церемоний.
Збільшити кількість потенційних і реальних клієнтів
Підвищити продаж колекційного чаю
Створити приємне враження для подальших звернень та рекомендацій друзям/знайомим