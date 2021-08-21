Landing page

Добавлена
2 года назад
41 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дизайн лендінгу для чайних церемоній

Задачі

  1. Поширювати інформацію про китайську культуру, про церемонію чаювання на території Україних церемоний.

  2. Збільшити кількість потенційних і реальних клієнтів

  3. Підвищити продаж колекційного чаю

  4. Створити приємне враження для подальших звернень та рекомендацій друзям/знайомим