Landing page - аренда Bentley

В рамках проекты был проведен анализ конкурентов, выделены главные преимущества и определено основное УТП, которое было реализовано в проекте.

Желанием заказчика было, чтобы сайт вызывал ассоциации эксклюзивности и дороговизны. Для этого мной были подобраны цвета и шрифты для сайта, а также подобраны и отретушированы фотограффии.

В результате работы над проектом был создан дизайн для основной версии сайта, а также адаптивный дизайн для планшета и мобильного.