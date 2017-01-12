Landing page AVICENNA

Сайт частной клиники. Стояла задача редизайна уже имеющегося сайта и выделения страницы среди конкурентов. Старый дизайн не был безнадежно устаревшим, но заметно проигрывал явно не так давно сделанным в аналогичной сфере. В новом макете, после анализа конкурентов и с одобрения заказчика, прибавилось содержимого, качественных изображений, и дизайн стал более " плоским", в соответствии с нынешней тенденцией.