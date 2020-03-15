Landing page для криптовалют

Добавлена
4 года назад
131 просмотр
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Кейс Behance

О проекте

CRYPTO - программный алгоритм, сигнализирующий о точке входа в криптовалюту. Позволяет безопасно и эффективно торговать на рынке криптовалюты с доходностью от 3.5 % в день, путем коротких/ краткосрочных сделок “скальпинга”

Задача

Донести до пользователя преимущества CRYPTO, ознакомить с командой, продать подписку на тарифный план в рамках одной целевой страницы сайта

Проблема

  • Зачем продажа подписки, если CRYPTO приносит высокий доход разработчикам
  • Нежелание оплачивать подписку без доказательства эффективности
  • Негативный опыт от использования аналогичных программ конкурентов
Решение

  • Познакомить пользователя с разработчиками дать ссылки на их реальные профили в социальных сетях.
  • Сделать полноценный сбор контактов: emal, тел, имя для формирования лояльной базы стартапа
  • Предоставить бесплатную подписку, возможность отписки и возврата д/с
  • Рассказать пользователю о + CRYPTO
  • Предоставить экспертное мнение
  • Показать в каком виде пользователь будет получать сигналы
  • Сделать FAQ с наиболее острыми вопросами
Этапы разработки

  • Изучение потребностей и болей ЦА на форумах
  • Копирайт
  • Прототип
  • Moodboard
Срок выполнения 9 дней (необходимо было погрузиться в тонкости этой ниши, т.к. совсем далек был от крипты)

2 дня - изучение потребности и боли ЦА

1 день - копирайт, прототипирование

2 дня - moodboard

1 день - разработка концепции

3 дня - дизайн