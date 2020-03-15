Landing page для криптовалют

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О проекте
CRYPTO - программный алгоритм, сигнализирующий о точке входа в криптовалюту. Позволяет безопасно и эффективно торговать на рынке криптовалюты с доходностью от 3.5 % в день, путем коротких/ краткосрочных сделок “скальпинга”
Задача
Донести до пользователя преимущества CRYPTO, ознакомить с командой, продать подписку на тарифный план в рамках одной целевой страницы сайта
Проблема
- Зачем продажа подписки, если CRYPTO приносит высокий доход разработчикам
- Нежелание оплачивать подписку без доказательства эффективности
- Негативный опыт от использования аналогичных программ конкурентов
- Познакомить пользователя с разработчиками дать ссылки на их реальные профили в социальных сетях.
- Сделать полноценный сбор контактов: emal, тел, имя для формирования лояльной базы стартапа
- Предоставить бесплатную подписку, возможность отписки и возврата д/с
- Рассказать пользователю о + CRYPTO
- Предоставить экспертное мнение
- Показать в каком виде пользователь будет получать сигналы
- Сделать FAQ с наиболее острыми вопросами
- Изучение потребностей и болей ЦА на форумах
- Копирайт
- Прототип
- Moodboard
2 дня - изучение потребности и боли ЦА
1 день - копирайт, прототипирование
2 дня - moodboard
1 день - разработка концепции
3 дня - дизайн