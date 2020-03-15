Landing page для криптовалют

Кейс Behance

О проекте

CRYPTO - программный алгоритм, сигнализирующий о точке входа в криптовалюту. Позволяет безопасно и эффективно торговать на рынке криптовалюты с доходностью от 3.5 % в день, путем коротких/ краткосрочных сделок “скальпинга”

Задача

Донести до пользователя преимущества CRYPTO, ознакомить с командой, продать подписку на тарифный план в рамках одной целевой страницы сайта

Проблема

Зачем продажа подписки, если CRYPTO приносит высокий доход разработчикам

Нежелание оплачивать подписку без доказательства эффективности

Негативный опыт от использования аналогичных программ конкурентов

Познакомить пользователя с разработчиками дать ссылки на их реальные профили в социальных сетях.

Сделать полноценный сбор контактов: emal, тел, имя для формирования лояльной базы стартапа

Предоставить бесплатную подписку, возможность отписки и возврата д/с

Рассказать пользователю о + CRYPTO

Предоставить экспертное мнение

Показать в каком виде пользователь будет получать сигналы

Сделать FAQ с наиболее острыми вопросами

Изучение потребностей и болей ЦА на форумах

Копирайт

Прототип

Moodboard

(необходимо было погрузиться в тонкости этой ниши, т.к. совсем далек был от крипты)

2 дня - изучение потребности и боли ЦА

1 день - копирайт, прототипирование

2 дня - moodboard

1 день - разработка концепции

3 дня - дизайн