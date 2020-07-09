Landing page для ультрафиолетовых ламп

Кирилл обратился ко мне с задачей разработки сайта для ультрафиолетовых ламп. Это инновационный продукт за счет стандартного цоколя. Его удобно использовать в обычных лампах для стерилизации помещений.

Целевая аудитория: женщины 30-50 лет, которые хотят обезопасить свою семью и сделать свой быт комфортнее.

Цветовая схема была выбрана светлая, цвета: синий, сиреневый, фиолетовый и желтый. У меня была цель создать на сайте атмосферу чистоты, света и ультрафиолета. Сайт действительно получился чистый и как будто стерильный.

Проделанная работа:

-Анализ целевой аудитории, ниши и конкурентов

-Прототипирование: разработка продающей структуры и написание продающих текстов

-Дизайн, адаптированный под мобильные разрешения