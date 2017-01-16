Landing Page "Доставка раков"

С этой работой цветовая палитра выполненных работ замкнулась.

Интересный в плане ТЗ заказ. С одной стороны, заказчик пожелал, чтобы главный экран был похож на работу из моего портфолио, а с другой, специфика сайта совсем другая и копирование сделало бы сайт не функциональным.

Макет был готов к 5 января. Это я к тому, что в праздники я Все равно работаю ;)