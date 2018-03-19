Landing Page "Рентакар". Аренда и прокат авто.

1) Сначала я создал прототип.

2) Затем начал подбор фотографий, цвета пока не выбирал. Нашел сочные фотографии, в итоге сайт получился двух основных цветов – черный и белый.

3) Но красный Mustang ниже раздела "Наши услуги" не вписывался. И тогда я подчеркнул основные элементы опыта взаимодействия красным цветом. Вышло сочно и акцентированно на нужных деталях.

4) Далее сделал планшетную и мобильную версии сайта. Это для меня первый опыт в адаптивном дизайне.

ИТОГ: Дизайн мне очень нравится, по сравнению с прошлыми работами сайт выглядит цельным. Когда пробегаешь взглядом сверху вниз, ничего лишнего не бросается в глаза. Сохранена стилистика, в общем мне нравится. Прогресс есть)