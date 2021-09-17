Лендинг для фотографа

О проекте

Алёна Дружинина — фотограф в Киеве. Проводит портретые, семейные, свадебные и love story фотосессии. Фотографии фокусируются на эмоциях. “Создаю искреннюю добрую фотографию, которую можно положить в большой семейный альбом и с годами она станет только ценней”.

Задача

Создать сайт-портфолио для фотографа. На сайте должны находится свежие работы Алёны, прайс и описание процесса работы. Сайт должен быть удобным, отвечать на часто задаваемые вопросы, а так же выражать индивидуальность автора снимков.