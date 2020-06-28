Лендинг для SMM агенства + баннеры

Задача проекта — убедить потенциальных клиентов в том, что:

— практически нет такого бизнеса, для которого смм не работает;

— именно это агенство решит все их проблемы от контента и рекламы до дизайна.

Подзадача — сделать дизайн группы вк, отрисовать рекламные баннеры для соцсетей и баннер для полезных постов.

Текст я писала сама после глубокого изучения ниши, с учетом всех пожеланий заказчика, а это:

— без воды, максимально понятно и просто (в информационном стиле);

— показать выгоды для разных сфер бизнеса и продемонстрировать их примерами.