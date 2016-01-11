Лендинг "Элитный чай"

Дизайн лендинга выполнен для киевской вебстудии Good Promo - goodpromo.com.ua. Для работы были предоставлены прототип, логотип, студийные фотографии продукции, а также фотографии из Китая, страны производителя элитного чая матча. Задача состояла в том, чтобы создать дизайн для пользователя уровня достатка выше среднего, ценящего изысканный вкус чая. Дизайн должен был подчеркивать дороговизну данного продукта, поэтому я использовала в отрисовке только красный и черный, цвета, не отвлекающие пользователя от происходящего. Сайт предлагает купить два набора чая.