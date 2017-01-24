Лендинг - МЕРА ГРУПП

Добавлена
7 лет назад
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Разработан дизайн лендинга для компании, занимающейся производством и продажей геотекстиля в Украине.

Дизайн создавался с целью увеличения продаж товара и получения постоянных клиентов. Сделан акцент на широкую область применения продукции, преимущества работы с компанией. Предусмотрена возможность оставить заявку на заказ товара, оставить сообщение.