Магазин брендовой посуды

Адаптивный дизайн интернет-магазина брендовой посуды.

Необходимо было сделать редизайн интернет-магазина брендовой посуды ориентируясь на существующую структуру страниц и товарного каталога. Нужно было изменить форму представления информации во многих блоках, переосмыслить работу фильтров каталога и сделать сайт адаптивным.

Проанализировав действующую версию сайта были предложены решения по изменению и оптимизации UI/UX сайта, а также разработаны макеты для адптива для весго требуемого клиенту диапазоне устройств.