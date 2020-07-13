Макет для сайта строительной компании

Было предложено сделать редизайн сайта строительной компании, в котором было много разрозненной информации, старый дизайн устарел и практически не конвертировал. На основе изучения специфики работы и предоставляемых услуг была разработана новая концепция сайта и представлена в виде одной рабочей страницы с отображением всех предоставляемых услуг и блоками с возможностью оставить контактные данные для консультации, заказа звонка и получения большей информации. Заказчику был представлен макет в виде презентации с основными блоками макета.