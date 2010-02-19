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ОДО «Специальная дверная компания»

является известным на белорусском рынке производителем и поставщиком металлических противопожарных дверей и ворот, противовзломных дверей, межкомнатных дверей, а также предлагает широкий спектр противопожарного оборудования.